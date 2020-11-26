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Haberler Galeri Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS önlisans sonuçlarının duyurulmasının ardından jandarma alımları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 2021 yılına kısa süre kala adaylar PERTEM alımları için ilanların yayımlanmasını bekliyor. KPSS taban puanına göre başvuru yapacak adaylar, başvuru tarihi ve şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:13
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Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma astsubay başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, puanını öğrenen adaylar astsubaylık taban puanlarını sorgulamaya başladı. PERTEM tarafından yayınlanacak ilanlar yakından takip edilecek. İşte, Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma astsubay alımı için PERTEM üzerinden yayınlanacak olan ilanın ardından başvurular alınacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere astsubay alımları farklı kadrolarda yapılacak.

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Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

Güverte,
Makine,
Kurbağadam,
İkmal,
Uçak Bakım,
Bilgi teknolojileri,
İdari,
Jandarma,

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Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

Personel,
İkmal,
Maliye,
Uçak/Helikopter Teknisyeni,
İstihkam,
Bakım,
Muhabere,

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Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR 2020-2021

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,