Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?

Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS önlisans sonuçlarının duyurulmasının ardından jandarma alımları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 2021 yılına kısa süre kala adaylar PERTEM alımları için ilanların yayımlanmasını bekliyor. KPSS taban puanına göre başvuru yapacak adaylar, başvuru tarihi ve şartlarını araştırmaya başladı. İşte, Jandarma Astsubay alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? PERTEM ilanları açıldı mı? Jandarma Astsubay KPSS taban puanı kaç?