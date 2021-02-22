Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 açık lise sınavları nasıl olacak? Online giriş... MEB son dakika: Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 açık lise sınavları nasıl olacak? Online giriş...
Açık lise 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL'de eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, 2020-2021 1. dönem sınavlarına hazırlıklarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenen sınavın yeni tarihi belli oldu. Online sınav ile ilgili merak edilen her şeyi yazımızda ele aldık. Peki, açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 açık lise sınavları nasıl olacak? AÖL online sınav girişi nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.02.2021 16:54
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrenciler önümüzdeki günlerde online sınava katılacaklar. Sınavın online yapılacağı açıklamasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Online sınav hakkında merak edilenleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 açık lise sınavları nasıl olacak? AÖL online sınava giriş nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Daha önce 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sınav Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılacak.
AÇIK LİSE ONLINE SINAV NASIL OLACAK?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler.
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli dört seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak.
Öğrenciler,sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecekler.
GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla"butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle"butonuvekalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacak.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya
geri dönüş yapamayacaklar.