MEB son dakika: Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 açık lise sınavları nasıl olacak? Online giriş...

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli dört seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak.

Öğrenciler,sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecekler.