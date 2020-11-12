HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 14-15 KASIM...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Genel bir yasak ile ilgili açıklama yapmadı.