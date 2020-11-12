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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 14-15 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte detaylar... Son dakika: 14-15 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte detaylar...
14-15 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Mart ve Nisan aylarında vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliklerine gönderdiği genelge ile 65 yaş üstüne belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Bilim Kurulu ve Kabine Toplantıları sonrasında çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, 14-15 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 22:23
14-15 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran normalleşme süreci sonrasında askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi. Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım.' sözlerini dile getirmişti. İşte, 14-15 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 14-15 KASIM...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Genel bir yasak ile ilgili açıklama yapmadı.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' demişti.
81 İLDE 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.
Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.