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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman? MSB'den açıklama geldi! 2020-2021 yılında uzman erbaş alımı olacak mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman? MSB'den açıklama geldi! 2020-2021 yılında uzman erbaş alımı olacak mı?
Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala vatandaşlar uzman erbaş alımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımları için beklenen açıklama geldi. 2020 yılında uzman erbaş alımı için yapılacak başvuruların detayları merak ediliyor. Uzman erbaş alımları ve detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman? 2020-2021 yılında uzman erbaş alımı olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.11.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 21:05
Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman? 2020-2021 yılında uzman erbaş alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir binlerce adayın beklediği alımlar için Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Yeni yıla kısa süre kala uzman erbaş alımları için başvuruların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Başvurular için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman? 2020-2021 yılında uzman erbaş alımı olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?
Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.
MSB uzman erbaş alımı ile ilgili yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bir önceki alımlarda başvuru şartları şu şekildeydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak