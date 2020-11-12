12 Kasım en güzel "Hayırlı Cumalar" mesajları! 12 Kasım en yeni yazılı Cuma fotoğrafları! Çok farklı resimli cuma mesajları...

Cuma resimli ve yazılı mesajları! Haftanın en önemli ve anlamlı günü olan cuma gününde müminler tarafından en güzel ve anlamlı Cuma mesajları araştırılıyor. Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açık olduğu cuma günü ibadet etme, hayır işleme günüdür. Gönülleri hoş tutmak ve sevdiklerini hatırladıklarını göstermek isteyenler için en güzel cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 12 Kasım en yeni yazılı Cuma fotoğrafları! Çok farklı resimli cuma mesajları...