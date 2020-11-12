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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 12 Kasım en güzel "Hayırlı Cumalar" mesajları! 12 Kasım en yeni yazılı Cuma fotoğrafları! Çok farklı resimli cuma mesajları... 12 Kasım en güzel "Hayırlı Cumalar" mesajları! 12 Kasım en yeni yazılı Cuma fotoğrafları! Çok farklı resimli cuma mesajları...
Cuma resimli ve yazılı mesajları! Haftanın en önemli ve anlamlı günü olan cuma gününde müminler tarafından en güzel ve anlamlı Cuma mesajları araştırılıyor. Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açık olduğu cuma günü ibadet etme, hayır işleme günüdür. Gönülleri hoş tutmak ve sevdiklerini hatırladıklarını göstermek isteyenler için en güzel cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 12 Kasım en yeni yazılı Cuma fotoğrafları! Çok farklı resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 23:35
En güzel cuma mesajları sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Sevdiklerine dualı, ayetli ve hadisli Cuma mesajları yollayan kişiler hem gönül alıyor, hem de bu manevi havayı yakınlarıyla paylaşıyor. Biz de sizler için WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden yazılı ve resimli cuma mesajlarını bir araya getirdik.
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ, YAZILI VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2020!
Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!
Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…
Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…
Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar.
İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.