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Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?
Son dakika... Devlet korumasında yetişen gençler için müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1343 kadroya yerleştirme yapılacağı bildirildi. Bakan Selçuk, devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından tercih işlemleri araştırılmaya başlandı. Peki, devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:28
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