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Haberler Galeri Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?

Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?

Son dakika... Devlet korumasında yetişen gençler için müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1343 kadroya yerleştirme yapılacağı bildirildi. Bakan Selçuk, devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından tercih işlemleri araştırılmaya başlandı. Peki, devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:28
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Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız" dedi. Bu açıklamaların ardından tercihlerin ne zaman ve nereden yapılacağı araştırılmaya başlandı. Devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleşebilmeleri için tercih takvimi belli oldu. Peki, devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kurum tercihleri ne zamn? Tercihler nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?

KAMU KURUM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri 01-15 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzuna, https://www.ailevecalisma.gov.tr internet adrsi üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

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Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1.343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek" dedi.

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Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?

Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran'da başlayacağını ve 15 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti.

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Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün (29 Mayıs) itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabileceğini bildirdi.