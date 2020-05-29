Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1.343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız" dedi. Bu açıklamaların ardından tercihlerin ne zaman ve nereden yapılacağı araştırılmaya başlandı. Devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleşebilmeleri için tercih takvimi belli oldu. Peki, devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kurum tercihleri ne zamn? Tercihler nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...