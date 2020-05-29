Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?

Son dakika... Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaş altına düşürüldüğünü açıkladı. Öte yandan sokağa çıkma izni ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, 0-18 yaş grubunun tamamının, çarşamba ve cuma günleri dışarı çıkabileceğini bildirmişti. Peki, bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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