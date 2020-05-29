29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?

Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?

Son dakika... Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaş altına düşürüldüğünü açıkladı. Öte yandan sokağa çıkma izni ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, 0-18 yaş grubunun tamamının, çarşamba ve cuma günleri dışarı çıkabileceğini bildirmişti. Peki, bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:49
  • 1
  • 12
Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?

Son dakika... 0-14 yaş çocuklar bugün dışarı çıkabilir mi? Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkabilecek? Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü. Normalleşme sürecinde 18 yaş altına uygulanacak sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • 2
  • 12
Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?

BUGÜN HANGİ YAŞ GRUBU SOKAĞA ÇIKACAK?

29 Mayıs bugün 15-20 yaş arası sokağa çıkabilecek. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

  • 3
  • 12
Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?

'18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

  • 4
  • 12
Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?

Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

  • 5
  • 12
Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?

Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.