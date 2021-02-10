Son dakika: 13-14 Ocak'ta bu hafta sonu kısıtlama var mı? Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu yasağının bu hafta sonu gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak ediliyor. Salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalar ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, bu hafta sonu yani 13-14 Ocak'ta kısıtlama var mı? Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte haberin detayları...