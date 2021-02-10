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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 13-14 Ocak'ta bu hafta sonu kısıtlama var mı? Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Son dakika: 13-14 Ocak'ta bu hafta sonu kısıtlama var mı? Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu yasağının bu hafta sonu gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak ediliyor. Salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalar ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, bu hafta sonu yani 13-14 Ocak'ta kısıtlama var mı? Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 17:05 Son dakika... 13-14 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? Türkiye'de genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Bunlardan biri de hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı... Kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, bu hafta sonu yasak olup olmayacağını araştırmaya başladılar. Konu hakkında yapılan son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, 13-14 Ocak'ta bu hafta sonu kısıtlama var mı? Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte cevaplar... GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu yasakları henüz kalkmadı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamalar devam edecek.
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (13-14 OCAK)
Buna göre, 13 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 15 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.