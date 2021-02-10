MEB son dakika açıklaması: Okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11. sınıf...

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların açılma tarihi hakkında açıklamalar geldi. Ara tatilin sonuna gelinmesiyle birlikte, hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Bakan Selçuk, okulların açılması için 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerini işaret etmişti. Ayrıca Bakan Selçuk, kısa vadede okulların tamamen açılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. İşte, okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11. sınıf...