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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: Okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11. sınıf... MEB son dakika açıklaması: Okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11. sınıf...
Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların açılma tarihi hakkında açıklamalar geldi. Ara tatilin sonuna gelinmesiyle birlikte, hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Bakan Selçuk, okulların açılması için 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerini işaret etmişti. Ayrıca Bakan Selçuk, kısa vadede okulların tamamen açılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. İşte, okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11. sınıf...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 17:50
Okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik son dakika açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, okulların açılmasına yönelik 15 Şubat ve 1 Mart tarihini işaret etti. Hal böyle olunca, veliler ve öğrenciler okulların açılma tarihi hakkında gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Hangi sınıfların, kaç gün okula gideceği sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 6,7,8 ve 9, 10, 11. sınıf...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARA TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BİTİYOR?
Normal şartlarda 2 hafta olarak belirlenen yarıyıl tatiline ikinci dönemdeki ara tatil süresi de eklenmiş ve yarıyıl tatili 3 haftaya çıkarılmıştı. Bu nedenle yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başlayacak.
OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZ EĞİTİME GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak.
1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.