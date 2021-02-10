Son dakika: Teyit.org İBB’nin sözcüsü! Aralarındaki organik bağ ifşa oldu! İşte gerçekler

Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonlarından desteklendiğini açıklayan Teyit.org adlı internet sitesi; pandemi döneminin en büyük yalanı olan Fazilet durağından 47 kişinin bindiğini iddiasını incelemedi. Aynı site ile CHP'li İBB arasındaki organik bağ da pandemi sürecinde gözler önüne serildi. Teyit.org, 285 defa paylaşılan İBB Başkanı'nın montaj fotoğrafını haber yaptı, 100 bin 22 defa paylaşılan İBB Sözcüsü'nün yalanını haber yapmadı. Hal böyle olunca kamuoyu "Teyit.org'u İBB mi finanse ediyor?" sorusunu soruyor.

Sabah Giriş Tarihi: 10.02.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 17:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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