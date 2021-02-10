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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Teyit.org İBB’nin sözcüsü! Aralarındaki organik bağ ifşa oldu! İşte gerçekler Son dakika: Teyit.org İBB’nin sözcüsü! Aralarındaki organik bağ ifşa oldu! İşte gerçekler Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonlarından desteklendiğini açıklayan Teyit.org adlı internet sitesi; pandemi döneminin en büyük yalanı olan Fazilet durağından 47 kişinin bindiğini iddiasını incelemedi. Aynı site ile CHP'li İBB arasındaki organik bağ da pandemi sürecinde gözler önüne serildi. Teyit.org, 285 defa paylaşılan İBB Başkanı'nın montaj fotoğrafını haber yaptı, 100 bin 22 defa paylaşılan İBB Sözcüsü'nün yalanını haber yapmadı. Hal böyle olunca kamuoyu "Teyit.org'u İBB mi finanse ediyor?" sorusunu soruyo r. Giriş Tarihi: 10.02.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 17:11 İBB BAŞKANI VE İBB SÖZCÜSÜ'NÜN YALANLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR
Teyit.org adlı internet sitesi; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un gerçek dışı açıklamalarını görmezden gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montaj fotoğrafları için harekete geçiyor.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN GALERİ DEVAM EDİYOR 285 DEFA PAYLAŞILAN MONTAJ FOTOĞRAFI İNCELEDİ, 100 BİN 22 DEFA PAYLAŞILAN İBB SÖZCÜSÜ'NÜN YALANINI İNCELEMEDİ!
Teyit.org adlı internet sitesi; sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 285 defa paylaşılan ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu montaj fotoğrafla hedef alındığı paylaşımı inceledi ve haber yaptı.
Aynı site İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcu bindiği iddiasını (7 tweet) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşan, 20 bin 43 defa Retweet, 79 bin 979 defa beğeni yapılan (toplamda 100 bin 22) yalan ifadelerini incelemedi.
İMAMOĞLU'NUN "KANIM DONDU" İFADESİNİ DE İNCELEMEDİ
Teyit.org adlı internet sitesi; Fazilet durağından hiçbir yolcu binmemesine rağmen "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya" iddiasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçek dışı açıklamalarını da teyit etmedi!
İBB'NİN RESMİ SİTESİNDE YER ALAN İKİ YALAN HABER DE TEYİT EDİLMEDİ
Teyit.org adlı internet sitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde https://www.ibb.istanbul/ yer alan ve Fazilet durağında 47 kişinin bindiği yalanını savunan iki haberi de inceleme gereğinde bulunmadı.
İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiasında bulunmuştu.