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Gözler Kabine'de! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler alınıyor. Geçtiğimiz sene 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na geri sayım başlarken konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:03
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