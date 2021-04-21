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Haberler Galeri Gözler Kabine'de! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

Gözler Kabine'de! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler alınıyor. Geçtiğimiz sene 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na geri sayım başlarken konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 12:03
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Gözler Kabine'de! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

3 gün yasak var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de son 24 saatte 322.128 Kovid-19 testi yapıldı, 61.028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. 23 Nisan'ın yaklaşması ile birlikte gözler sokağa çıkma kısıtlamalarına çevrildi. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler Kabine'de! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 23 Nisan bu sene cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile birlikte 23 Nisan'ın da eklenerek 3 gün kısıtlama olması gündemde. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Gözler Kabine'de! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

20 Nisan tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 895 oldu.

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Gözler Kabine'de! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu.

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Gözler Kabine'de! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 3 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...

SAĞLIK BAKANI KOCA, VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLERİN GRAFİĞİNİ PAYLAŞTI

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin yer aldığı grafiği paylaştı.