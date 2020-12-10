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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs ödemeleri: 2020-2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bu ay yatacak mı? KYK burs ödemeleri: 2020-2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bu ay yatacak mı?
2020-2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlar sonrasında ödeme tarihleri merak ediliyor. Ödemelere yönelik detaylar araştırma konusu oluyor. İşte, 2020-2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bu ay yatacak mı?
Giriş Tarihi: 10.12.2020 23:44 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 23:50
2020-2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bu ay yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Onay işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise KYK burs ve kredi ilk ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler ücretlerin ödeneceği tarihe çevrildi. İşte, 2020-2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bu ay yatacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
KYK burs ve kredi başvuru ücretlerinin Ocak ayı içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK VE NE KADAR? 2020 2021 KYK BURS KREDİLERİ İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.
ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarları
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.