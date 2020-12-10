2020-2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bu ay yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Onay işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise KYK burs ve kredi ilk ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler ücretlerin ödeneceği tarihe çevrildi. İşte, 2020-2021 KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bu ay yatacak mı?