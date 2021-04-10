ANA SAYFA
Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Kontrollü normalleşme sürecine geçen Türkiye'de riskli iller bazında belirli kısıtlamalar uygulanıyor. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirleri alınması gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına ilişkin güncel tablo kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:30
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14