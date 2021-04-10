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Haberler Galeri Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Kontrollü normalleşme sürecine geçen Türkiye'de riskli iller bazında belirli kısıtlamalar uygulanıyor. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirleri alınması gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına ilişkin güncel tablo kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:30
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Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası aşılama süreci başladı. Kontrollü normalleşme sürecine geçiş ile birlikte vaka sayısında da artış görüldü. Türkiye'deki son durumu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 10 Nisan Cumartesi tarihli koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel tablonun akşam saatlerinde yayımlanması bekleniyor.

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Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

9 Nisan tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

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Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 10 Nisan Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 11 Nisan Pazar günü ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek.

2021-DİB-MBSTS, yarın saat 14.45'te başlayacak ve adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, soruları yanıtlamaları için 90 dakika süre verilecek.