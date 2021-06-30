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Haberler Galeri Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

Maske takma zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla normalleşme süreci başlayacak. Sokağa çıkma yasağının sona erecek olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, maske takma zorunluluğu oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:53
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Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

Son dakika... Maske yasağı kalktı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. 1 Temmuz itibarıyla başlayacak olan normalleşme sürecinde maske takma zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı araştırılmaya başlandı. Normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı? İşte haberin detayları...

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Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

1 TEMMUZ'DA MASKE YASAKLARI KALKIYOR MU?

Hemen şunu belirtelim ki, yurt genelinde maske takma zorunluluğu devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yaıymladığı genelgede, normalleşme sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemi vurgulandı.

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Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

1 TEMMUZ'DA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede belirtilen, 1 Temmuz normalleşme süreci:

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Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

2. İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

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Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

2.2- Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

2.3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

2.4- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.