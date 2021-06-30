30 Haziran 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?
Maske takma zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla normalleşme süreci başlayacak. Sokağa çıkma yasağının sona erecek olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, maske takma zorunluluğu oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 16:53
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18