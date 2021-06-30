30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...

1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...

Kamuda idari izin kalktı mı? 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından kamuda esnek çalışmanın sona ereceği ve normal çalışma düzenine geçileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından genelgede belirtilen kişilere yönelik uygulanan idari iznin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler idari izinli sayılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:30
  • 1
  • 17
1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...

1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamaya göre, kamuda esnek çalışmanın sona ereceği, normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi. Peki, 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler idari izinli sayılacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...

1 TEMMUZ'DA KİMLER İDARİ İZİNLİ OLACAK?

1 Temmuz'da kamuda normal mesai düzenine geçilecek. Ancak, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

  • 3
  • 17
1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü belirtildi.

  • 4
  • 17
1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...

Salgının seyrinde yaşanan gelişmelerle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındığı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi:

  • 5
  • 17
1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...

"1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır. Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra 'Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla, halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.