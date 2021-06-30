30 Haziran 2021, Çarşamba
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1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...
Kamuda idari izin kalktı mı? 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından kamuda esnek çalışmanın sona ereceği ve normal çalışma düzenine geçileceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından genelgede belirtilen kişilere yönelik uygulanan idari iznin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler idari izinli sayılacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.06.2021 16:30
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