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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
Koronavirüsle mücadelede umut veren rakamlarla birlikte normalleşme çalışmaları hızlandırıldı. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. İstanbul'da sıkı kontrol ise devam edecek. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:50
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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?