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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?

Koronavirüsle mücadelede umut veren rakamlarla birlikte normalleşme çalışmaları hızlandırıldı. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. İstanbul'da sıkı kontrol ise devam edecek. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:50
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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?

Normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren seri kararlar alınması gerekeceği için koordinasyon sağlanacak. Belirlenecek kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak.

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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?

Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanıyor.

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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?

Kriterlerin uygulanmasında öncelik son 5 gün içinde vaka bildirmeyen illere verilecek.

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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?

Bu iller, salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek.

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Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?
Çalışmalar hızlandırıldı! İllerde normale dönüş nasıl olacak?

Hürriyet'in haberine göre, Bilim Kurulu'ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor.