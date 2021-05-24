Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında kademeli normalleşmenin ilk adımı atıldı. Mekanlar ve sokağa çıkma kısıtlaması için yeni adımlar 1 Haziran işaret edildi. Kademi normalleşme dönemi 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. Gelişmeler için yeni adımın detayları haberimizde derledik. İşte, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?