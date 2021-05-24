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Haberler Galeri Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında kademeli normalleşmenin ilk adımı atıldı. Mekanlar ve sokağa çıkma kısıtlaması için yeni adımlar 1 Haziran işaret edildi. Kademi normalleşme dönemi 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. Gelişmeler için yeni adımın detayları haberimizde derledik. İşte, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

Giriş Tarihi: 24.05.2021 22:50
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Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla birçok alanda tedbirler alınıyor. 17 Mayıs tarihinde ise kademeli normalleşme dönemine geçildi. Kademli normalleşme döneminde sokağa çıkma yasağı hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Şimdi gözler 1 Haziran'da Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

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Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

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Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz.

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Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?

Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.