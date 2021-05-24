Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısı henüz gerçekleştirilmediği için normalleşme takviminin de hangi tarihte başlayacağı ve hangi kısıtlamaların kalkacağı henüz bilinmiyor. Ancak, 1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecine geçilmesi bekleniyor. Bu kapsamda hafta sonu yasaklarında da 1 Haziran'dan sona esneme olabilmesi muhtemel. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.