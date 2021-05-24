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Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Tam kapanma sonrası 1 Haziran'a kadar uygulanacka kademeli normalleşme süreci içerisinde hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına devam edileceği bildirilmişti. Vaka sayısında düşüş görülmesi ve aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 16:52
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Kovid-19 ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası tam kapanma süreci sona erdi. Normalleşme sürecinin hangi tarihte başlayacağını merak eden vatandaşlar, hafta sonu yasaklarının da biteceği tarihi araştırıyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısı henüz gerçekleştirilmediği için normalleşme takviminin de hangi tarihte başlayacağı ve hangi kısıtlamaların kalkacağı henüz bilinmiyor. Ancak, 1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecine geçilmesi bekleniyor. Bu kapsamda hafta sonu yasaklarında da 1 Haziran'dan sona esneme olabilmesi muhtemel. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

"TESTLERDE POZİTİF ORANI YÜZDE 20'LERDEN 5'LERE DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ev sahipliğinde, uluslararası misyon şefleri ve yabancı gazetecilerin katılımlarıyla Antalya Belek'te düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığının izlediği yöntem ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Salgın sürecinin başında Bilim Kurulu oluşturulduğunu anlatan Tolunay, sürecin bilimsel olarak yürütüldüğünü vurguladı.

Tolunay, süreç boyunca e-Nabız, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarıyla salgının kontrol altında tutulması noktasında hizmet verildiğini söyledi.

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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...

Bugüne kadar 28 milyon aşılama yaptıklarına işaret eden Tolunay, "Sinovac aşısıyla beraber acil kullanım onayı verildi. Risk grubuna göre aşılama başlattık. 65 yaş üstünde yüzde 85 aşılamayı başarmış durumdayız. Aşılama noktasında 120 milyon aşılama imzalandı. Aşıların büyük kısmı haziranda ülkemize ulaşacak. Haziranda günde 1 milyon kişiye aşı yaparak, 30 milyonu aşılamayı planlamaktayız." dedi.