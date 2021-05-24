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Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Normalleşme...
Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Tam kapanma sonrası 1 Haziran'a kadar uygulanacka kademeli normalleşme süreci içerisinde hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına devam edileceği bildirilmişti. Vaka sayısında düşüş görülmesi ve aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 16:52Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 16:52