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Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...
Bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı alımlar için son dakika olarak açıklama yapıyor. Alım yapılacak vatandaşların maaşları eğitim durumlarına göre değişiklik yaşanıyor. İstanbul'da 400 bekçi alımının ardından yeni alımların yapılması bekleniyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 23:03
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