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Haberler Galeri Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı alımlar için son dakika olarak açıklama yapıyor. Alım yapılacak vatandaşların maaşları eğitim durumlarına göre değişiklik yaşanıyor. İstanbul'da 400 bekçi alımının ardından yeni alımların yapılması bekleniyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 23:03
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Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar EGM duyurularını yakından takip ediyor. Hal böyle olunca adaylar son hazırlıklarını tamamlayarak sınav tarihini beklemeye geçiyor. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bekçi alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden duyuru yayınlanmadı. Konuyla ilgili bir duyuru yayınlandığında haberimizden öğrenebileceksiniz.

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Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2021 yılında bekçiler;

-İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.

-Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.

-Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.

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Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,