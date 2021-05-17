Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?

İçişleri Bakanlığınca, valiliklere gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle hastalığı ağır geçirme ve ölüm açısından risk altında bulunan bu gruptakilerin sosyal hayata katılımını sağlamaya dönük adımlar atıldı.

Buna göre 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 8 milyon kişiden iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar, yaş gruplarına özel herhangi bir saat sınırlaması olmadan sokağa çıkabilecek, kısıtlama gün ve saatleri dışında belge zorunluluğu olmaksızın şehirlerarası seyahat edebilecek.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.