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Haberler Galeri Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?

Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?

Son dakika haberi... 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri gibi mekanlar kapalı olacak. 1 Haziran'dan sonra başlayacak normalleşme sürecinde eğlence mekanlarının açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Peki, 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 19:13
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Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?

Son dakika... Eğlence mekanları, barlar, birahaneler, gece kulüpleri ne zaman açılacak? Kontrollü normal hayata geçiş döneminde bazı işletmeler yeniden faaliyete geçti. Sosyal mesafeyi korumak için eğlence mekanları ile nargile kafelerin belli bir süre daha faaliyetlerine ara vereceği bildirildi. 1 Haziran'a kadar kapalı olacak bu mekanların 1 Haziran'dan sonra açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?

1 HAZİRAN'DA EĞLENCE MEKANLARI AÇILACAK MI?

Gözler 1 Haziran'da açılacak mekanlara çevrildi. Bu kapsamda eğlence mekanları, barlar, birahaneler ve gece kulüplerinin açılacağı tarih merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından detayları açıklaması bekleniyor.

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Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?

65 YAŞ VE ÜZERİ 2 DOZ KOVİD-19 AŞISINI YAPTIRANLAR "NORMAL" HAYATA DÖNECEK

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün başlayan "Kademeli Normalleşme", 65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar için rahatlatıcı bir süreç olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 verilerine göre Türkiye'de, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzerinde 7 milyon 953 bin 555 kişi bulunuyor.

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Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?

İçişleri Bakanlığınca, valiliklere gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle hastalığı ağır geçirme ve ölüm açısından risk altında bulunan bu gruptakilerin sosyal hayata katılımını sağlamaya dönük adımlar atıldı.

Buna göre 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 8 milyon kişiden iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar, yaş gruplarına özel herhangi bir saat sınırlaması olmadan sokağa çıkabilecek, kısıtlama gün ve saatleri dışında belge zorunluluğu olmaksızın şehirlerarası seyahat edebilecek.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.

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Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?

AŞISINI YAPTIRMAYANLAR İÇİN RANDEVULAR AÇIK

Aşı tanımlandığı halde Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşılarından SinoVac ya da BioNTech için başvuruda bulunmayalar için de aşı randevuları açık bulunuyor.

Öncelikli yaş grubu içinde bulunup sırası geçmiş dahi olsa, e-Nabız ya da e-Devlet üzerinden randevu alınarak Kovid-19 aşısı yaptırabiliyor.