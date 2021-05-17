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Son dakika: 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu?
Son dakika haberi... 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri gibi mekanlar kapalı olacak. 1 Haziran'dan sonra başlayacak normalleşme sürecinde eğlence mekanlarının açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Peki, 1 Haziran'da eğlence mekanları açılacak mı? Barlar, birahaneler, gece kulüpleri açılıyor mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 19:13
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