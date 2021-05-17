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Haberler Galeri Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?

Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?

Son dakika... 1 Haziran'da kafe ve lokantalar açılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından bugün Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. 1 Haziran'a kadar kafe, lokanta, restoran, kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerlerin kapalı olacağı açıklanmıştı. Gözler 1 Haziran'da sonra bu mekanların açılıp açılmayacağına çevrildi. Peki, 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 19:44
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Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?

Son dakika... Kafe, lokanta, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma süreci sona erdi. 1 Haziran'a kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin belli olmasının ardından gözler 1 Haziran sonrasına çevrildi. Peki, 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?

1 HAZİRAN'DA KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?

Kafe, lokanta, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmelerin 1 Haziran'da açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?

1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI OLACAK İŞLETMELER
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

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Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?

KOVİD-19'UN YAYILIM HIZI 'TAM KAPANMAYLA' KESİLDİ

Kovid-19'la mücadele kapsamında 29 Nisan'da hayata geçirilen ve saat 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde, vakalar yüzde 72 azalırken, ağır hasta ve vefat sayılarında büyük düşüş kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona eren "tam kapanmada", Kovid-19 salgınıyla etkili mücadele sağlandı.

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Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?

Bu süreçteki kısıtlamalara uyum sağlanmasıyla günlük vaka ve hasta sayıları hızla düştü. Bu da ağır hasta sayısı ve vefatların azalışını beraberinde getirdi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı 2 bin 715 olarak kayıtlara geçti.