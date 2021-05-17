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Son dakika: 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak?
Son dakika... 1 Haziran'da kafe ve lokantalar açılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından bugün Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. 1 Haziran'a kadar kafe, lokanta, restoran, kahvehane, kıraathane, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerlerin kapalı olacağı açıklanmıştı. Gözler 1 Haziran'da sonra bu mekanların açılıp açılmayacağına çevrildi. Peki, 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Lokanta, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 19:44
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