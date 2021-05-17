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Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?

Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?

Son dakika... 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından son gelişmeleri açıkladı. Normalleşme sürecine ilişkin detaylar araştırılırken, en çok merak edilenlerden biri de 19 Mayıs'ta kısıtlama olup olmayacağı... Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 21:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 21:29
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Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?

Son dakika... 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinin ardından vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Salgının yayılım hızının kesilmesinin ardından kademeli normalleşmeye geçildi. Bu süreçte en çok merak edilenler arasında 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı? İşte cevaplar...

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Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı yönünde açıklama yapmadı. Buna göre, genelgede yayımlanan bilgiye göre 19 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak, perşembe günü saat 05.00'te sona erecek.

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Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?

TOPLAM UYGULANAN KOVİD-19 AŞISI MİKTARI 26 MİLYON 226 BİN 641'E ULAŞTI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte Kovid-19'la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldı.

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Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?

KOVİD-19'UN YAYILIM HIZI 'TAM KAPANMAYLA' KESİLDİ

Kovid-19'la mücadele kapsamında 29 Nisan'da hayata geçirilen ve saat 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde, vakalar yüzde 72 azalırken, ağır hasta ve vefat sayılarında büyük düşüş kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona eren "tam kapanmada", Kovid-19 salgınıyla etkili mücadele sağlandı.

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Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?

KOVİD-19'UN YAYILIM HIZI 'TAM KAPANMAYLA' KESİLDİ

Kovid-19'la mücadele kapsamında 29 Nisan'da hayata geçirilen ve saat 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde, vakalar yüzde 72 azalırken, ağır hasta ve vefat sayılarında büyük düşüş kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona eren "tam kapanmada", Kovid-19 salgınıyla etkili mücadele sağlandı.