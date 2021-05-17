Kabine Toplantısı son dakika: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı?

Son dakika... 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından son gelişmeleri açıkladı. Normalleşme sürecine ilişkin detaylar araştırılırken, en çok merak edilenlerden biri de 19 Mayıs'ta kısıtlama olup olmayacağı... Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba tam gün yasak olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 21:29 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 21:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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