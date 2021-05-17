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Alibeyköy Barajı çevresinde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı: Beyin fonksiyonlarını etkiliyor

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresinde kaçak olarak dökülen plastik atık dağları ile ilgili olarak Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Atık plastikler insanlar, balıklar ve kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türünü olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda atık plastikler, insanların dolaşım ve üreme sistemlerini hatta beyin fonksiyonlarını etkiliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:08
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Alibeyköy Barajı çevresinde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı: Beyin fonksiyonlarını etkiliyor

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresindeki birçok noktaya dökülen plastik atık yığınlarının çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yapılan incelemelerin ardından geri dönüştürülmek üzere makinede işlenerek parçalanmış plastik atıklar olduğu ortaya çıktı. Sultangazi Habibler A1 Caddesi üzerinde birçok noktaya kaçak olarak dökülmüş olduğunu tespit edilirken, bu tür atıkların insan sağlığı başta olmak üzere kuşlar, balıklar gibi birçok canlı türüne de zarar verdiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

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Alibeyköy Barajı çevresinde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı: Beyin fonksiyonlarını etkiliyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu plastik atık dağları ile ilgili yaptığı açıklamada atık plastiklerin bir kısmının ise yakılarak imha edilmeye çalışıldığını bu yakılan atıklarında Alibeyköy Barajı'nı da tehdit ettiğini söyledi.

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Alibeyköy Barajı çevresinde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı: Beyin fonksiyonlarını etkiliyor

"BİR AN ÖNCE BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILMALI"
Plastik kalıntıların daha çok geri dönüşüm tesislerinin, plastikleri geri dönüştürme esnasında üretildiğinin altını çizen, Gündoğdu, "Bu plastiklerin içerisinde çok ciddi farklı kimyasal maddeler bulunuyor. Bu plastikler rüzgarla beraber bulundukları yerden başka bir noktaya taşınabiliyor. Plastiğin döküldüğü yerin yakınlarında bulunan Alibeyköy Barajı'na bu plastiğin taşınma oranı oldukça yüksek. Yetkililer bu plastikler bir an önce bulunduğu yerden kaldırmalı" dedi.

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Alibeyköy Barajı çevresinde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı: Beyin fonksiyonlarını etkiliyor

PLASTİKLER BALIK VE KUŞLARI CİDDİ ETKİLİYOR
Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu plastikler suya karıştığı zaman öncelikle besin zincirine katılıyor. Barajda bulunan balıklar bu plastikleri yemek zorunda kalabiliyor. Bu plastiklerin bir kısmının yakıldığı görüyoruz. Bu yakılmalar esnasında çok ciddi ağır metaller çevreye yayılabiliyor. Bu ağır metaller bitki, hayvan ve insan popülasyonlarını çok ciddi etkiliyor. Balıkla bu plastikleri farkında olmadan bünyelerine alıyor. Bu şekilde plastikler balıkların beyin fonksiyonlarını, üreme ve büyümelerini etkiliyor. Yine sadece balıklar için değil kuşlar içinde bu plastikler oldukça tehlikeli. Bazı kuşlar bu plastikleri besin zannederek tüketebiliyor."

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Alibeyköy Barajı çevresinde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı: Beyin fonksiyonlarını etkiliyor

"PLASTİK ATIKLAR İNSANLARIN BEYİN FONKSİYONLARINI ETKİLİYOR"
1 milimetreden daha küçük olan plastiklerin rüzgarla taşınma esnasında insan sağlığına ciddi etkilerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "İnsanlar bu plastiklere solunum yoluyla temas etmesi sonucu akciğerlerinde ciddi sorunlar yaşanabilir. Yine plastiklerin yanmasıyla birlikte ciddi bir hava kirliliğine meydana geliyor. Bu kirliliği soluyan kişilerde dolaşım ve üreme sistemlerinde hasar oluşabiliyor. Bu plastikler hatta zaman zaman insanların beyin fonksiyonlarını dahi etkiliyor" diye konuştu.