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Alibeyköy Barajı çevresinde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı: Beyin fonksiyonlarını etkiliyor
İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresinde kaçak olarak dökülen plastik atık dağları ile ilgili olarak Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Atık plastikler insanlar, balıklar ve kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türünü olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda atık plastikler, insanların dolaşım ve üreme sistemlerini hatta beyin fonksiyonlarını etkiliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:08
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