Alibeyköy Barajı çevresinde korkutan görüntü! Uzmanlar uyardı: Beyin fonksiyonlarını etkiliyor

PLASTİKLER BALIK VE KUŞLARI CİDDİ ETKİLİYOR

Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu plastikler suya karıştığı zaman öncelikle besin zincirine katılıyor. Barajda bulunan balıklar bu plastikleri yemek zorunda kalabiliyor. Bu plastiklerin bir kısmının yakıldığı görüyoruz. Bu yakılmalar esnasında çok ciddi ağır metaller çevreye yayılabiliyor. Bu ağır metaller bitki, hayvan ve insan popülasyonlarını çok ciddi etkiliyor. Balıkla bu plastikleri farkında olmadan bünyelerine alıyor. Bu şekilde plastikler balıkların beyin fonksiyonlarını, üreme ve büyümelerini etkiliyor. Yine sadece balıklar için değil kuşlar içinde bu plastikler oldukça tehlikeli. Bazı kuşlar bu plastikleri besin zannederek tüketebiliyor."