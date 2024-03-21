Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...

Yerel seçimlere doğru ilerlerken, SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, 31 Mart'a yönelik önemli bir analiz sunuyor. Bayrakçı, özellikle İstanbul ve Ankara'nın ilçelerine odaklanarak son durumu rakamlarla detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu gibi analizler, seçim öncesinde adayların ve seçmenlerin stratejik kararlar almasına ve seçim sürecini daha iyi anlamalarına olanak sağlayabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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