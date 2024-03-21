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Haberler Galeri Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...

Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...

Yerel seçimlere doğru ilerlerken, SONAR Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, 31 Mart'a yönelik önemli bir analiz sunuyor. Bayrakçı, özellikle İstanbul ve Ankara'nın ilçelerine odaklanarak son durumu rakamlarla detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu gibi analizler, seçim öncesinde adayların ve seçmenlerin stratejik kararlar almasına ve seçim sürecini daha iyi anlamalarına olanak sağlayabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:47
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Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50’yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, bir televizyon programında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili son anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve diğer büyük şehirlerdeki adayların oy oranları dikkat çekiyor.

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Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50’yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...

İstanbul'da Kim Önde?

Beyoğlu'nda, AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız %51,6 oy oranıyla öne çıkarken, CHP adayı İnan Güney %32,7 ve İYİ Parti adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu %8,5 oy alıyor. Bayrakçı, bu sonuçların kendisini şaşırttığını belirterek, "Yıldız'ın tüm partilerden oy aldığını" vurguladı.

Kağıthane ve Büyükçekmece'de sırasıyla AK Parti ve CHP adayları önde giderken, Sarıyer'de CHP adayı Oktay Aksu %34,5 ile Bağımsız Aday Şükrü Genç'i az farkla geride bırakıyor.

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Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50’yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...

Ankara ve Diğer İllerde Durum

Etimesgut'ta, MHP adayı Enver Demirel %43,7 ile CHP adayı Erdal Beşikçioğlu'nu takip ediyor. Manisa ve Balıkesir gibi illerde de dengeler adayların aldığı oylarla şekilleniyor. Turgutlu'da MHP ve CHP adayları başa baş bir yarış içinde.

📌İŞTE İL İL ADAYLAR VE ANKET SONUÇLARI

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Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50’yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...

İSTANBUL - KAĞITHANE

AK Parti Adayı Mevlüt Öztekin: %58,1

CHP Adayı Tonguç Çoban: %25,2

DEM Parti Adayı Burhan Damarlı: %5,8

İYİ Parti Adayı Mustafa Kürşat Ceylan: %5,2

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Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50’yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...

İSTANBUL - BEYOĞLU

AK Parti Adayı Haydar Ali Yıldız: %51,6
CHP Adayı İnan Güney: %32,7
İYİ Parti Adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu: %8,5

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