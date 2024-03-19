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Haberler Galeri Adana seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

Adana seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanacak. 81 il ve 922 ilçe için gerçekleştirilecek olan seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de Adana. Peki 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonucu ne oldu? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:32
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Adana seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

Türkiye yerel seçimler için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanlarından muhtarlara kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacak. Vatandaşlar il ve ilçe bazında sonuçları ahaber.com.tr üzerinden anbean takip edebilirler. Bu kapsamda Adana seçim sonuçları merak konusu oldu.

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Adana seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

Gençlerin İlk Oy Heyecanı

Türkiye'nin dört bir yanında yerel seçimler için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimi çerçevesinde, ülke genelinde 1 milyon 32 bin 610 genç, hayatlarında ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. Bu tarihi olay, genç nüfusun siyasi süreçlere katılımının önemini bir kez daha vurguluyor.

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Adana seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

Seçimlerde İstanbul, hem en fazla adayın bulunduğu hem de en uzun oy pusulasına sahip olacak il olarak dikkat çekiyor. YSK Başkanı Yener, okulların ve konteyner alanların seçim gününe hazır hale getirildiğini belirtti. Bu seçim, oy pusulasının uzunluğuyla da tarihe geçecek; en uzun pusula 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre boyunda olacak.

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Adana seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

Katılım Rekoru: 34 Siyasi Parti Yarışta

Toplam 34 siyasi parti, yerel seçimlerde yarışacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması da belirlendi, bu sıralama seçmenler için önemli bir rehber olacak. İstanbul'dan sonra en fazla adayın yer aldığı iller ise Gaziantep ve Malatya olarak öne çıkıyor.

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Adana seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

Seçim Süreci

Adaylık başvuruları, 20 Şubat'ta tamamlandı ve kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklandı. Seçim sürecinde propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası ve yasaklarının, 30 Mart saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor.