BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve ülkemizde salgının seyrine ilişkin yeni kararların verildiği kabine toplantısı için nefesler adeta tutuldu. Son olarak hafta sonu belirlenen saatler aralığında sokağa çıkma yasağı kararı verilmiş ancak yapılan gözlemler sonucunda bu kararın vaka sayısında bir azalmaya etkisi olmadığı oldu…