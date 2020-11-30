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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Nefesler tutuldu! Gözler Kabine toplantısında! Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısı yeni yasak ve kısıtlama kararları... Nefesler tutuldu! Gözler Kabine toplantısında! Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısı yeni yasak ve kısıtlama kararları...
Kabine toplantısı kararları nelerdir? Sorusun yanıtı için gözler kabine toplantısında çıkacak kararları bekliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıdan yeni kısıtlama ve yasakların çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları neticesinde yeni alınacak önlemler Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. 15 gün sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması gündemin ilk sırasında yer alıyor. Kabine toplantısı kararları nelerdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, Kabine toplantısı yeni yasak ve kısıtlama kararları...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 15:31
Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısı yeni yasak ve kısıtlama kararları alındı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kabineden çıkacak kararlar merak ediliyor. Toplantının ana gündeminde koronavirüs salgını için alınacak önlemler yer alıyor. İki hafta önce açıklanan yeni tedbirler sonrasında değerlendirmeler yapılarak yeni kararların alınması bekleniyor. 15 gün sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısı yeni yasak ve kısıtlama kararları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve ülkemizde salgının seyrine ilişkin yeni kararların verildiği kabine toplantısı için nefesler adeta tutuldu. Son olarak hafta sonu belirlenen saatler aralığında sokağa çıkma yasağı kararı verilmiş ancak yapılan gözlemler sonucunda bu kararın vaka sayısında bir azalmaya etkisi olmadığı oldu…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 16.00'da Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı başlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN "YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ" DEDİ BİLİM KURULU HAREKETE GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'TaMaM' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.
YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılırken, Bilim Kurulu'nun önerileri değerlendirilecek.