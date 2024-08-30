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Haberler Galeri SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti! Kokpit kamerası görüntüler büyük beğeni topladı

SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti! Kokpit kamerası görüntüler büyük beğeni topladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yurdun pek çok noktasında coşkuyla kutlandı. İstanbul'da o noktalardan biri oldu. İstanbul semalarına bakanlar gözlerini gösteriden alamadı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı ise gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ün kokpit içi görüntülerini paylaştı. İşte o anlar ve nefes kesen görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.08.2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 00:08
SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti! Kokpit kamerası görüntüler büyük beğeni topladı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti! Kokpit kamerası görüntüler büyük beğeni topladı

İstanbul Valiliği ile Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde SOLOTÜRK için Yenikapı etkinlik alanına gösteri sahnesi kuruldu.

Akşam saatlerinde hareket eden F-16'lar, megakentin semalarında çeşitli manevralar yaptı.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti! Kokpit kamerası görüntüler büyük beğeni topladı

Yenikapı'daki programa gelen İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbullularla birlikte gösteriyi izledi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte izleyiciler Türk bayrakları salladı.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti! Kokpit kamerası görüntüler büyük beğeni topladı

İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri üzerinde süzülen uçaklar, kentin farklı noktalarından da gözlendi. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesti! Kokpit kamerası görüntüler büyük beğeni topladı

Gösterinin ardından Yenikapı'daki alana gelen SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı, katılımcılara hitap etti.