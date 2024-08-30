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Haberler Galeri Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?

Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) yaşanan bir olay sonrası tepkilere neden oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu Beşiktaş'taki derneğin yüzme havuzuna eşinin tesettürlü olması nedeniyle alınmadığını iddia etti. Yaşanan olayın ardından TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 21:31
Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?

Oğuz Tongsir kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Beşiktaş'taki derneğe ait yüzme havuzuna bir kadının başörtüsü sebebiyle alınmaması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Yaşanan olaya ilişkin detaylar araştırılırken bir yandan da "TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte yaşanan skandala ilişkin merak edilenler...

Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?

Oğuz Tongsir Kimdir?

Oğuz Tongsir, spor yazarlığına 1972 yılında Milliyet gazetesinde başladı. Güneş ve Hürriyet gazetelerinde spor şefliği yaptı. Özel televizyonların açılmasıyla HBB'de spor müdürlüğü yaptı ve Kanal 6, Kanal D ve Show TV'de çalıştı. Lig TV'nin kuruluşunda yer aldı ve TRT'de program sundu.

Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?

2015 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanlığına seçildi ve bu görevini sürdürüyor. Fransızca ve İngilizce biliyor.

Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?

TSYD'den Başörtüsü Skandalı

Olay, 29 Ağustos tarihinde TSYD'nin Beşiktaş'taki açık yüzme havuzunda yaşandı. Mehmet İzmirlioğlu, ailesiyle birlikte havuza gittiğinde, havuz görevlisi tarafından uyarıldı. Görevlinin, "Ağabey, eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, bu karar başkan tarafından alındı" şeklindeki açıklaması, İzmirlioğlu ve ailesini şoke etti.

Eşinin durumu soğukkanlılıkla karşılayarak, "Sıkıntı olacaksa girmeyebilirim" demesine rağmen, görevlinin ısrarı, İzmirlioğlu'nu derinden etkiledi. Görevli, başörtülü eşinin sadece havuza giremeyeceğini, aynı zamanda havuz başında bile bulunamayacağını belirtti. Bunun üzerine İzmirlioğlu, yaşanan duruma itiraz ederek, eşinin havuzda çocuklarını izleme hakkından bile mahrum bırakıldığını vurguladı.

Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?

İzmirlioğlu: "Bu Kurallar Kabul Edilemez"

Olayın ardından TSYD binasına giderek durumu yetkililere bildiren İzmirlioğlu, başkan Oğuz Tongsir ve diğer yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. İzmirlioğlu, böylesine bir yasağın kabul edilemez olduğunu belirtirken, başkan Tongsir'in "Burası özel bir kurum, kurallarımıza uymak zorundasınız" şeklindeki cevabı, İzmirlioğlu'nu daha da öfkelendirdi.

Tongsir'in, daha önce de benzer bir olayın yaşandığını itiraf etmesi, İzmirlioğlu'nu derinden yaraladı. Olayın sosyal medyada büyümesiyle, İzmirlioğlu bu durumu adli makamlara taşıyacağını ve sonuna kadar mücadele edeceğini dile getirdi.