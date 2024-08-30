30 Ağustos 2024, Cuma
Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) yaşanan bir olay sonrası tepkilere neden oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu Beşiktaş'taki derneğin yüzme havuzuna eşinin tesettürlü olması nedeniyle alınmadığını iddia etti. Yaşanan olayın ardından TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kimdir?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 21:31