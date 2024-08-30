Oğuz Tongsir kimdir? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türkiye Spor Yazarları Derneği Başörtüsü skandalı nedir?

İzmirlioğlu: "Bu Kurallar Kabul Edilemez"

Olayın ardından TSYD binasına giderek durumu yetkililere bildiren İzmirlioğlu, başkan Oğuz Tongsir ve diğer yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. İzmirlioğlu, böylesine bir yasağın kabul edilemez olduğunu belirtirken, başkan Tongsir'in "Burası özel bir kurum, kurallarımıza uymak zorundasınız" şeklindeki cevabı, İzmirlioğlu'nu daha da öfkelendirdi.

Tongsir'in, daha önce de benzer bir olayın yaşandığını itiraf etmesi, İzmirlioğlu'nu derinden yaraladı. Olayın sosyal medyada büyümesiyle, İzmirlioğlu bu durumu adli makamlara taşıyacağını ve sonuna kadar mücadele edeceğini dile getirdi.