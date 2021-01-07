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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçilik alımı son dakika: Bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bu sene bekçilik sınavı ne zaman 2021? Bekçilik alımı son dakika: Bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bu sene bekçilik sınavı ne zaman 2021?
Bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçilik sınavı için gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Uzun süredir alımlar için açıklama gelmemesi nedeniyle adaylar sınavın iptal edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Polis Akademisi sınav giriş belgelerinin 7 Ocak'ta erişime açılacağını duyurmuştu. İşte, Bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bu sene bekçilik sınavı ne zaman 2021?
Giriş Tarihi: 07.01.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 18:04
Bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bu sene bekçilik sınavı ne zaman 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklama göre, bekçilik alımı için yapılacak sınav için giriş belgeleri 7 Ocak'ta erişime açılacaktı. Çarşı ve mahalle bekçi alımı için duyurunun gelmemesinin ardından adaylar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini sorgulamaya başladı. Adaylar bekçilik sınav belgeleri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bu sene bekçilik sınavı ne zaman 2021?
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAVI ERTELENDİ Mİ?
MEB'den bekçilik sınav giriş belgesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yeni açıklamada 16 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılacak olan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecektir.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav gününde yapılan değişiklikle birlikte sınav giriş belgesi yayınlanma tarihi de değişti. Giriş belgeleri 13 Ocak 2021 günü yayınlanacak.
SINAV NASIL OLACAK?
20 Türkçe, 15 sosyal bilgiler, 15 fen bilgisi, 15 hayat bilgisi, 15 matematik ve 20 genel kültür sorularının sorulacağı sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve 50 üzerinde alan adaylar başarılı sayılacaklar.
Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve bu sorular için 120 dakika süre tanınacak.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.