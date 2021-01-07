Bekçilik alımı son dakika: Bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bu sene bekçilik sınavı ne zaman 2021?

Bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bu sene bekçilik sınavı ne zaman 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklama göre, bekçilik alımı için yapılacak sınav için giriş belgeleri 7 Ocak'ta erişime açılacaktı. Çarşı ve mahalle bekçi alımı için duyurunun gelmemesinin ardından adaylar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini sorgulamaya başladı. Adaylar bekçilik sınav belgeleri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, bekçilik sınavı ertelendi mi, iptal mi? Bu sene bekçilik sınavı ne zaman 2021?