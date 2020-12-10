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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı? ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı?
KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa süre önce sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecini merak ediyor. Devlet memuru olma hayali kuranlar tercih işlemlerinin başlayacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.12.2020 22:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 22:57
KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur olmak için hayal kurunlar için geriye sadece tek adım kaldı. Aldıkları puanlar ile tercih yapacak adaylar tercih tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması adayların gündeminde yer alıyor. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır.
Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
2020 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.