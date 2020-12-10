ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı?

KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur olmak için hayal kurunlar için geriye sadece tek adım kaldı. Aldıkları puanlar ile tercih yapacak adaylar tercih tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması adayların gündeminde yer alıyor. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı?