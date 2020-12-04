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Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?
Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı saat 21:00 itibariyle tüm Türkiye'de başladı. Online alışveriş siteleri Yemek sepeti ve Getir'in sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürecinde kullanılıp kullanılmayacağı sorgulanıyor. İşte, sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 04.12.2020 22:03 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 22:17
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