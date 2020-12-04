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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı saat 21:00 itibariyle tüm Türkiye'de başladı. Online alışveriş siteleri Yemek sepeti ve Getir'in sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürecinde kullanılıp kullanılmayacağı sorgulanıyor. İşte, sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 04.12.2020 22:03 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 22:17
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Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5-6 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasında yemeksepeti, getir ve banabi alışveris sitelerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

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Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

HAFTA SONU PAKET SERVİS AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." dedi.

Erdoğan: "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır." dedi.

Yayınlanan genelgeye göre; Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

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Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

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Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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Sokağa çıkma yasağında Yemek sepeti, Getir, Banabi açık mı? Sokağa çıkma yasağında yemek sepeti ve Getir çalışıyor mu?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."