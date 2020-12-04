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Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. . Koronavirüs son durum ile ilgili olarak vaka sayıların meydana gelen yoğun artış sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararlarıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olduğu ve açık olan yerler araştırılmaya başlandı. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

Giriş Tarihi: 04.12.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 22:36
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ilgili sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

TBMM üyeleri ve çalışanları,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,