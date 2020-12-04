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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. . Koronavirüs son durum ile ilgili olarak vaka sayıların meydana gelen yoğun artış sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararlarıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olduğu ve açık olan yerler araştırılmaya başlandı. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Sokağa çıkma yasağında hastane, cami, eczane, markete gitmek serbest mi?
Giriş Tarihi: 04.12.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 22:36
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