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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB resmi açıklama: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar, 5 gün mü olacak? Okullar online, uzaktan mı devam edecek? MEB resmi açıklama: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar, 5 gün mü olacak? Okullar online, uzaktan mı devam edecek?
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklaması sonrasında okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile online eğitimin detayları belli oldu. Öğrenciler ve veliler okulların yeniden ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar, 5 gün mü olacak? Okullar online, uzaktan mı devam edecek?
Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 17:51
2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar, 5 gün mü olacak? Okullar online, uzaktan mı devam edecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Okulların yeniden online sisteme geçişinin ardından, yeniden ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar, 5 gün mü olacak? Okullar online, uzaktan mı devam edecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB 2020 2021 TAKVİMİ OKULLAR KAPANDI MI, KAPANACAK MI?
Coronavirüs salgını sebebiyle eğitim öğretim alanında yapılan değişiklikler vatandaşlar tarafından yakın mercekten takip ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişte çok ciddi adımların atılmasıyla beraber verilen son kararda okullar ne zaman açılacak sorusu da yanıt buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kabine toplantısı sonrası alınan tedbirlerin açıklanmasının ardından "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." açıklaması yaptı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika koronavirüs tedbir kararları sonrasında merak edilen okullar kapandı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı gibi sorulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OKULLAR AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan son dakika açıklamasında herkes tarafından merak edilen okullar kapandı mı sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan açıklamasında; "Ara tatilde olan okullar yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek" ifadelerini kullandı..