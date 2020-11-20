2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar, 5 gün mü olacak? Okullar online, uzaktan mı devam edecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarının yeniden artış göstermesinin ardından yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Okulların yeniden online sisteme geçişinin ardından, yeniden ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar, 5 gün mü olacak? Okullar online, uzaktan mı devam edecek?