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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 31 ilde uygulanacak yasağın hangi gün başlayacağı belli oldu. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:01
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak? İşte ayrıntılar...

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

31 ilde sokağa çıkma yasağı 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren başlayacak. Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 26 Nisan 00.00'da sona erecek.

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının/bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir çok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?

Genelge ile 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.