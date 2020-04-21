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Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 31 ilde uygulanacak yasağın hangi gün başlayacağı belli oldu. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi günler olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.04.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 12:01
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