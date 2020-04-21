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Koronavirüsü yenen kişi oruç tutabilir mi? Uzmanlar açıkladı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ülkeler tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de bugüne kadar 13 bin 430 kişi sağlığına kavuştu. Ramazan'a da kısa bir süre kala iyileşen hastalar 'koronavirüsü yenen kişi oruç tutabilir mi?' sorusuna yanıt arıyor. İşte uzman diyetisyenden coronavirüs hastalarının oruç tutma konusundaki o açıklaması...
Giriş Tarihi: 21.04.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 09:41
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