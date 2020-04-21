Marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?

Marketler ve bakkallar saat kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde marketler ve bakkalların açık olup olmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Peki, marketler ve bakkallar kaçta kapanıyor? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı marketler açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 14:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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