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Haberler Galeri Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahalle bekçi adayları alımlar için süreci yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. İçişleri Bakanlığı EGM tarafından konuya ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

Giriş Tarihi: 30.04.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:48
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Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk aylarını yaşadığımız dönemde alımın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Gözler İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz dönemde İstanbul'da alım süreci yaşanmıştı. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ İLLERE YAPILACAK?

2021 yılı içerisinde bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda alım yapılacak iller ve başvuru tarihleri de henüz belli değil. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu sene gerçekleştirilmesi beklenen bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:

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Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,