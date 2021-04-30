Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk aylarını yaşadığımız dönemde alımın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Gözler İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz dönemde İstanbul'da alım süreci yaşanmıştı. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?