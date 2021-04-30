HaberlerGaleriBekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?
Bekçi alımı için beklenen süreç... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?
Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahalle bekçi adayları alımlar için süreci yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. İçişleri Bakanlığı EGM tarafından konuya ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 17:48Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:48