Sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! 39 il için tehlike çanları çalıyor! Bakanlık duyurdu...

Sokağa çıkma yasağı için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında kırmızı renkli il sayısı 25'ten 26'ya çıktı. Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş adımların atılabileceği iddialar arasında yer alıyor. İllerde kalabalık cadde ve sokaklarda yeni tedbirler alınırken, peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Bakan en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova'nın yöneticileri ile görüştü. Vaka sayılarında yaşanan tırmanış sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısına çevrildi.