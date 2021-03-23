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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! 39 il için tehlike çanları çalıyor! Bakanlık duyurdu... Sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme! 39 il için tehlike çanları çalıyor! Bakanlık duyurdu...
Sokağa çıkma yasağı için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında kırmızı renkli il sayısı 25'ten 26'ya çıktı. Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş adımların atılabileceği iddialar arasında yer alıyor. İllerde kalabalık cadde ve sokaklarda yeni tedbirler alınırken, peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Bakan en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova'nın yöneticileri ile görüştü. Vaka sayılarında yaşanan tırmanış sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısına çevrildi.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 17:40
Sokağa çıkma yasağı için flaş gelişme. 39 il için tehlike çanları çalıyor. Bakanlık duyurdu.Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart'ta açıkladı. Risk haritasında kırımızı renkli bulunan illerin sayısında arrtış oldu. Vaka sayısı en yüksek il ise Samsun oldu. Günlük vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle yasakların yeniden geleceği iddialar arasında yer alıyor. Gözler hafta içi düzenlenecek Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 81 ilin 11'inde vaka sayıları düşerken, 70'inde yükselişe geçti. Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251.12, Ankara'da 107.99, İzmir'de 111.41 oldu.
Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldiğini ifade etti.
HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.