Lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2021 1. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle yapılamayan lise sınavları kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yerinde karar dönemi yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavların Nisan ayında yapılması bekleniyor. İşte, lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2021 1. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?