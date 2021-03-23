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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: Lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2021 1. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? MEB son dakika açıklaması: Lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2021 1. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?
Lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liseler için 2. dönem sınav takvimine yönelik açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını Nisan ayında tamamlayacak. Öğrenciler ve veliler lise 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2021 1. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 19:18
Lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2021 1. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle yapılamayan lise sınavları kontrollü normalleşme olarak adlandırılan yerinde karar dönemi yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavların Nisan ayında yapılması bekleniyor. İşte, lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2021 1. dönem sınavları yüz yüze mi olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2.SINAVLAR NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.
Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
SINAVLAR İPTAL Mİ?
Sınavların iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Milli Eğitim Bakanlığı, normalleşme süreci başlangıcında yüz yüze eğitime dair kritik açıklamada bulundu ve sınavlara ilişkin detayları açıkladı. Buna göre; Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak.