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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Açık lise sınav tarihleri açıklandı! 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar online mı olacak? Açık lise sınav tarihleri açıklandı! 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar online mı olacak? AÖL 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Ders seçme işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci sınavların yapılacağı tarihi merak ediyordu. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Sınav takvimi ve sınavın nasıl yapılacağına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları online mı olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 23.03.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 13:31
Açık lise sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, 2. dönem sınavları için hazırlıklara başladı. Ders seçme işlemlerinin geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından en çok merak edilenler arasında sınav takvimi yer aldı. Bu gelişmelerin ardından açıklama MEB'den geldi. MEB'in yayımladığı kılavuz ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları online mı olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI?
2020-2021 AÖL 2. dönem sınavları 25 Mart saat 09.30'da başlayacak, 29 Mart saat 23.59'da sona erecek. Sınav koronavirüs salgını nedeniyle online yapılacak.
ONLINE SINAV NASIL OLACAK?
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle"butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle"butonu yerine'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
AÇIK LİSE SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş)olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.