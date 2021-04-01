Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 1 haftada vakayı azaltacak öneri! Hemen karşımıza çıkabilir...

Yani bir ilimizde, bir beldemizde ya da bir ilçemizde diyelim ki vakalar çok yoğun, o ilçeden, o beldeden merkeze geliş-gidiş veya merkezden dışarıya gidiş- çıkışla ilgili bir karar alınabilir; ama burada yetkili il hıfzıssıhha kurulu" diye konuştu.