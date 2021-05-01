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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada yasağı delenler kaç para ceza ödeyecek? Tüm detaylar...
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 3 haftalık tam kapanma dönemine geçildi. Tam kapanma sürecinde belirlenen yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerleri kapalı olacak. Sokağa çıkma izin belgesi olmayıp yasağı delenlere para cezası uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada yasağı delenler kaç para ceza ödeyecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 11:58
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