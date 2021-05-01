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MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
MSÜ tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından 2021 yılına ilişkin tercih işlemleri başladı. ÖSYM sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecan içinde tercih döneminin bekliyordu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tüm detaylar belli oldu. Peki, MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? MSÜ taban puanları nedir? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 13:01
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