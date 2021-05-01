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Haberler Galeri MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

MSÜ tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından 2021 yılına ilişkin tercih işlemleri başladı. ÖSYM sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecan içinde tercih döneminin bekliyordu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tüm detaylar belli oldu. Peki, MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? MSÜ taban puanları nedir? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 13:01
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MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin MSÜ tercihleri başladı. 4 Nisan'da MSÜ sınavına katılan adaylar 22 Nisan'da sonuçlarını öğrendi. Bu sürecin ardından tercih için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi ise gözler tercih dönemine çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile detaylar belli oldu. Peki, MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? MSÜ taban puanları nedir? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2021 MSÜ tercihleri 30 Nisan - 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapabilecekler. Kara Harp Okulu'nda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına çağrı işlemi, sadece tercih yapan adaylar arasından yapılacak. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

MSÜ TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

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MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

ŞEHİT/GAZİ ÇOCUĞU OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

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MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

HAVA HARP OKULU'NU (HHO) TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.

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MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNU TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.