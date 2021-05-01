MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...

MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin MSÜ tercihleri başladı. 4 Nisan'da MSÜ sınavına katılan adaylar 22 Nisan'da sonuçlarını öğrendi. Bu sürecin ardından tercih için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi ise gözler tercih dönemine çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile detaylar belli oldu. Peki, MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? MSÜ taban puanları nedir? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...