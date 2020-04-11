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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?
Sokağa çıkma yasası cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde bu gece yarısı itibarıyla 12 Nisan 2020 saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağının uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda araştırmalar başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının süresi ile ilgili açıklama yaparak, yasağı delenlere uygulanacak cezayı da açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 10:49
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