11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?

Sokağa çıkma yasası cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde bu gece yarısı itibarıyla 12 Nisan 2020 saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağının uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda araştırmalar başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının süresi ile ilgili açıklama yaparak, yasağı delenlere uygulanacak cezayı da açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 11.04.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 10:49
  • 1
  • 17
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı süresi uzatılacak mı? 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı ve yasağa uymayanlara uygulanacak idari para cezası gündeme geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak? İşte cevaplar...

  • 2
  • 17
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı 12 Nisan Pazar saat 24.00'de sona erecek. Bu sürenin uzatılmayacağı bildirildi.

  • 3
  • 17
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?

Sokağa çıkma yasağının pazar gecesi sona ereceğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine, bir bulaşa kapılmak için marketlerde, fırınlarda oluşturulan kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yoğunluklar da açık olan çok az iş yerleri önündeki yoğunluklardır. Zannediyorum yarım saat içinde ortadan kalkar."

  • 4
  • 17
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir. Normal sokağa çıkma yasağında virüse bulaşma ihtimaliniz yok. Buna rağmen sokağa çıkma yasağını delenler olursa 3 bin 186 TL ile cezalandırılacaklar" diye konuştu.

  • 5
  • 17
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 31 ilde sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Kaç gün olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.