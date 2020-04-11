Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları açıklandı. Koronavirüs salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 102 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 377 bine ulaştı. Türkiye'deki corona virüsü ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu? İşte 11 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs ve canlı harita...