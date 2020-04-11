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Haberler Galeri Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları açıklandı. Koronavirüs salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 102 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 377 bine ulaştı. Türkiye'deki corona virüsü ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu? İşte 11 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 11:19
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Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırıldı. 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan "immün plazma" tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasından iyi haber geldi. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 699 bini aşerken, ölü sayısı 102 bin 800 oldu. Türkiye'de günlük test sayısı 30 bini aşarken, iyileşen hasta sayısında görülen artış umutlandırdı. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu? İşte koronavirüs canlı harita...

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Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 47 bin 29 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 1006 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı bin 667, toplam entube hasta sayısı 1062 olarak açıklanırken, 242 hastanın iyileştiği bildirildi.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN AZ VAKA GÖRÜLEN O İLİMİZ- VİDEO

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Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

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Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

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Koronavirüs il il vaka sayısı ve canlı harita! 11 Nisan Türkiye'de corona virüsü toplam ölüm sayısı kaç oldu?

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI