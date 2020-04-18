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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 20 yaş altı vatandaşlar yasağın ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 18.04.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 10:47
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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 18-19 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı 20 Nisan'da sona erecek. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının hangi tarihte biteceği merak edilmeye başlandı. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulamasının ne zaman sona ereceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre, salgın tehlikesinin sona erene kadar yasağın uygulanacağı ön görülüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

31 İLDEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İLİŞKİN GENELGE

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma günü 24.00 ila 19 Nisan Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Bu kapsamda büyükşehir statüsündeki 30 kent ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi.