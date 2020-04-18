Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 20 yaş altı vatandaşlar yasağın ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 18.04.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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