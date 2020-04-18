18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 172 bin 434'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 42 bin 727 olarak açıklandı. Vaka sayısında bugün görülen 355 artış, mart başından beri en düşük günlük artış oldu.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili yeni kriterler getirerek düzenlemeye gitti. Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bin 478, vaka sayısı 188 bin 68, iyileşen sayısı ise 72 bin 963 olarak açıklandı.