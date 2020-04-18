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18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?
Son dakika... Türkiye'de 18 Nisan itibarıyla vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de yoğun bakım ve entube hasta sayısı ne kadar? Corona nedeniyle kaç kişi öldü? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanmasının ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki güncel durum kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda günlük test sayısının 40.000'i aştığı görülürken, yoğun bakım ve entube hasta sayısındaki azalma sevindirdi. Peki, Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü? İşte 18 Nisan canlı koronavirüs haritası...
Giriş Tarihi: 18.04.2020 09:44Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 09:53