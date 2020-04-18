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Haberler Galeri 18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?

18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?

Son dakika... Türkiye'de 18 Nisan itibarıyla vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de yoğun bakım ve entube hasta sayısı ne kadar? Corona nedeniyle kaç kişi öldü? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanmasının ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki güncel durum kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda günlük test sayısının 40.000'i aştığı görülürken, yoğun bakım ve entube hasta sayısındaki azalma sevindirdi. Peki, Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü? İşte 18 Nisan canlı koronavirüs haritası...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 09:53
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18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Dünya genelinde 2.249.662 kişiye tanı konurken, 154.254 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Türkiye'de salgın tehlikesini azaltmak için çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Son açıklanan verilere göre, Türkiye'de dün 40.270 test yapıldı ve 4.353 vaka tespit edildi. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü? İşte 18 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı koronavirüs haritası...

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18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?

TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU GÜNCEL DURUM

Türkiye'de 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 78.546 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 1.769 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.845, toplam entube hasta sayısı 1014 olarak açıklanırken, 8.631 hastanın iyileştiği bildirildi.

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18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/temel-bilgiler/il-il-turkiye-de-koronavirus-vaka-sayisi-hangi-sehirde-kac-corona-virus-vakasi-var-toplam-vaka-kac-h548120.html

KamuAjans
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18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bini geçerken iyileşenlerin sayısı ise 567 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 690 bine ulaşırken Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 35 bin 900 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı da 58 bini geçti.

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18 Nisan koronavirüs canlı harita! Türkiye vaka yoğun bakım, entube hasta sayısı kaç? Coronadan kaç kişi öldü?

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 172 bin 434'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 42 bin 727 olarak açıklandı. Vaka sayısında bugün görülen 355 artış, mart başından beri en düşük günlük artış oldu.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili yeni kriterler getirerek düzenlemeye gitti. Buna göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bin 478, vaka sayısı 188 bin 68, iyileşen sayısı ise 72 bin 963 olarak açıklandı.