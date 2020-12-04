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İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş çıkış uygulaması başlatıldı. Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 16:10
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İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı.

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İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karedodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor.

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İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor. Bu uygulama ile İstiklal Caddesi'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor.

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İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.

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İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor.