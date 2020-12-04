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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş çıkış uygulaması başlatıldı. Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 16:10
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstiklal Caddesi'nde metrekareye 3 kişi toplamda en fazla 7 bin kişinin bulunabilmesi için uygulama başlatıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün başlayan uygulamayla da vatandaşlar İstiklal Caddesi girişine yerleştirilen karedodları telefon kameralarından okutarak girebiliyor.
Çıkışlarda da aynı şekilde karekodlar okutuluyor. Bu uygulama ile İstiklal Caddesi'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor.
Caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.
Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor.