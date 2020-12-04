İstiklal Caddesi'ne karekod ile girişler başladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş çıkış uygulaması başlatıldı. Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.