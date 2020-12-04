Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri POMEM 8 bin polis alımı son dakika: POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları nelerdir? POMEM 8 bin polis alımı son dakika: POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları nelerdir?
POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar polis alımları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 8 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Polis Akademisi bünyesine, 6.400 lisans, 1.600 önlisans kadın ve erkek olmak üzere toplamda 8 bin personel alınacak. Adaylar, " POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? " sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 16:21
POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce polis adayı için beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geldi. Toplamda 8 bin polis adayı alımı yapılacak. Devlet bünyesinde polis olarak çalışma hayali kuranlar için POMEM kılavuzu ve ön başvuru ekranının 1 Aralık 2020 tarihinde erişime açılması öngörülebilir. İşte, POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
27. Dönem POMEM polis alımı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Ülkenin güvenliğini sağlayacak olacak polis adayları büyük bir merakla polis alımı başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı bilinirken sınav takvimi de duyuruldu. Başvurular 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM VE PA İLE 2020 POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alınacak 8 bin öğrenci için ön başvuruların 8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.Yayımlanan kılavuza göre Lisans mezunlarının KPSSP3 puan türünden en az 60, Önlisans mezunlarının ise en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden polis alımına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları (www.pa.edu.tr) sitesinden takip edebilirsiniz.
Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ile ilgili detyaları Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden bulabilirsiniz.
POMEM ALIM ŞARTLARI NELER?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,