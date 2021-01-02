Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazıları ise denize girdi. Öte yandan İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.