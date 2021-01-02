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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazıları ise denize girdi. Öte yandan İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.
Giriş Tarihi: 02.01.2021 17:40Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 17:50
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler