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Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler 

Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazıları ise denize girdi. Öte yandan İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.

Giriş Tarihi: 02.01.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 17:50
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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ilan edildi. Ancak Kadıköy Caddebostan Sahili'nde kısıtlamayı ihlal edenler oldu.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

Sahile gelenlerden bazıları spor yapıp, bisiklete bindi. Bazıları ise denize girdi. Caddebostan Sahili havadan da görüntülendi

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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler


Bağdat Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde havanın güneşli olmasıyla İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

İstanbul'da korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlamasında Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ne akın ettiler

Güneşi gören İstanbullular Bağdat Caddesi'ne adeta akın etti.